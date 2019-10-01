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9 bin 500 kişi ‘kasten yaralama’ şikayetiyle başvurdu

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’na ‘kasten yaralama’ suçundan 9 bin 500 kişi başvuruda bulundu.

01 Ekim 2019 Salı 07:18
9 bin 500 kişi ‘kasten yaralama’ şikayetiyle başvurdu

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu 2012 yılında Ankara’da kurulmuş, daha sonra tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılmıştı.

9 bin 500 kişi başvurdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’na ulaşan başvuru evrakı, senenin ilk dokuz ayında yaklaşık 33 bin oldu. Büroda en çok kasten yaralama suçundan dosya bulunuyor. Yaklaşık 9 bin 500 kişi eski eşi, sevgilisi, nişanlısı, akrabası, çocuğu ya da yakınından zarar gördüğünü belirterek adliyeye geldi. Büroda bulunan dosyaların yaklaşık 50’si ‘kasten öldürme’ suçundan. Büroda, ‘tehdit ve şantaj’ suçundan 8 bin, ‘hakaret’ suçundan 9 bin, ‘cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı’ suçundan 700, ‘fuhşa teşvik’ suçundan yaklaşık 40, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçundan bin 200, ‘kişi hürriyetini yoksun kılma ile mala zarar verme’ suçundan 550, dilencilikten 80 ve ‘kötü muamele’ suçundan da 350 dosya bulunuyor.

(Türkiye gazetesi)

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 07:15
  1. Ankara
  2. aile
  3. şiddet

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