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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı korkunç planı bozdu

Suudi Arabistan konsolosluğuna gittikten sonra kaybolan Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa nişanlısı ile birlikte gitmesi Türkiye'yi zor durumda bırakacak planı da bozmuş oldu.

07 Ekim 2018 Pazar 14:57
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı korkunç planı bozdu

 yeniakit.com.tr  özel haber 

İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna gittikten sonra kendisinden bir türlü haber alınamayan Cemal Kaşıkçı’nın akibetinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 5 gün önce nişanlısı ile birlikte gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir daha çıkmadı.

3 iddia ortaya atıldı

Cemal Kaşıkçı ile ilgili medyada 3 öneml, iddia ortaya atıldı. Bunlar Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğü, ikincisi alıkonulduğu, üçüncüsü ise başka bir ülkeye kaçırıldığı.

Kayıtlar inceleniyor

Emniyetin verdiği bilgiye göre Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için  saat 13.12 sularında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğundaki randevusuna gitti ve bir daha da dışarı çıkmadı. Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre arasındaki, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar, emniyet tarafından inceleme altına alındı. İncelemeler sonucunda Kaşıkçı’nın bu kapılardan çıkmadığı tespit edildi. Suudi konsolosluk yetkilileri Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığını iddia etse de nişanlısı Hatice Cengiz,  Kaşıkçı’nın kendisine içeri girerken "Dışarı çıkmazsam Türk Arap Medya Derneği'ne haber ver" dediğini aktardı.

Cengiz şunları aktarmıştı;

"Saat 13.00’ten 16.00’ya kadar bekledim. Sonra kapıya yöneldim, güvenlik görevlileri vardı, onlara sordum. Kapıdaki polis çıkmış olabileceğini ve benim görmeme ihtimalim olduğunu söyledi. Arkasından konsolosluğu aradım, bir yetkiliye kapıda beklediğini söyledim, sonra bir kişi dışarı çıktı ve bana içeride kimsenin olmadığını, beklememin bir anlamı olmadığını söyledi. Cemal Bey içeri girmeden önce aramızda şöyle bir diyalog geçmişti: Velev ki böyle bir şey olursa benim yapmam gereken bir şey var mı diye sormuştum. Kendisi bana Yasin Bey’i arayabileceğimi söylemişti. Bir görev şeklinde değil de, ‘Gerçekleşme ihtimali olmayacak ama olursa Yasin Bey’i arayabilirsin, eski dostum’ demişti. Yasin Bey daha önce çalıştığım kurumlarda tanıştığım birisiydi, kendisinin telefonu vardı, kendisiyle temasa geçtim. Arkasından Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı’yı aradım. Sonra gereken şeyler tek tek yapılmaya başlandı. Ben de o zamandan beri bekliyorum."

Nişanlısı korkunç planı bozdu!

Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa nişanlısı ile birlikte gitmesi olayın ek kısa zamanda duyulmasını sağladı. Kaşıkçı’dan haber alamayan nişanlısı durumu Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı’ya haber vererek Türkiye aleyhine kullanılabilecek olayın kısa süre içerisinde medyaya yansımasını sağladı.

Değerlendirmelere göre Kaşıkçı, konsolosluğa tek başına gitseydi, olayın üzeri örtülerek Kaşıkçı’nın kaybolmasından Türkiye sorumlu tutulacaktı. Konsolosluktaki kayıtlar da anında silinecek ve Kaşıkçı’ın konsolosluktan çıkıp çıkmadığı tespit edilemeyecekti. Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakacak olan bu olaya Kaşıkçı’nın nişanlısı sayesinde kısa bir süre içerisinde müdahale edilebildi.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:57
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Hatice Cengiz
  4. Suudi Arabistan

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