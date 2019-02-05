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Korkunç oluşum: İnsanların kökünü kazımak istiyorlar!

VHEMT(İnsanoğlunun Nesli Tükensin Hareketi) isimli topluluk, insanlığın doğaya verdiği zararın önlenmesi için çözümü insanlığın azalarak yok olmasında görüyor.

05 Şubat 2019 Salı 20:43
Korkunç oluşum: İnsanların kökünü kazımak istiyorlar!

VHEMT, Voluntary Human Extinction Movement yani Türkçe çevirisiyle İnsanoğlunun Nesli Tükensin Hareketi 1991'de başladı.

Temelde insanlara ürememe çağrısı yapan bu hareket insanlığın üremesinin doğaya verdiği zararın artık son raddeye dayandığını, bu noktadan sonra çözümün insanlığın azalarak bitmesiyle geleceğini savunuyor.

Hareketin kurucusu olan Les U. Knight bu harekete sadece isim verdiğini söylüyor. Çünkü herkes bu hareketin birer lideri ona göre. Bu hareketin asla bir organizasyon olarak tanımlanmaması gerektiğini belirtiyor. Hareket onlara göre, dünya üzerinde yaşayan ve sözde bu yaşama önem veren insanlar tarafından başlatıldı.

Hareketi tetikleyen olgular aslında hepimizin kafasını kurcalayan, rahatsız eden olgular. Dünyadaki dehşetin sebebinin insanlık olduğu ortada ve hareketin gönüllüleri ortaya ciddi bir tez atıyor: Milyonlarca hayvan ve bitki türünün insanlık yüzünden yok olmasındansa tek bir türün, insanlığın gönüllü olarak yok olması her zaman yeğdir.

İnsanlık yok olduğunda her şey daha iyiye gitmeyebilir, hareketin önemsediği şey bu değil. İnsanlık çoğalmaktan vazgeçtiğinde insanlık ortaya çıkmadan önce evrenin işleyişi her nasıl ilerliyorsa yine eski haline öyle ya da böyle gelecek. Bu işleyiş onu farklı bir felakete götürürse, hareketin savunucularına göre bu doğanın kendi tercihi olacak, insanın bencilliği değil.

Hareketin felsefesinde siyasi tortulara, düşman yapılara yer yok.

Bu harekete katılmanın temel şartını 'değişimi kafada başlatmak' olarak belirtiyorlar.

Aralarına katılmak isteyen, yaşadıkları doğayı insanlık olmadan kurtarmak için yapması gereken şey çocuk sahibi olmamak. Kolay bir karar olduğunu düşünmüyorlar fakat kişisel fedakarlık olmadan da değişimin gelmeyeceğine inanıyorlar.

 

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 20:43
  1. İnsanoğlunun Nesli Tükensin Hareketi
  2. VHEMT
  3. Voluntary Human Extinction Movement
  4. İnsanoğlunun Nesli Tükensin
  5. Les U. Knight
  6. insanlık

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