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Korkunç ölüm! Saniye saniye kaydedildi

Bayburt'ta meydana gelen korkunç kazayı güvenlik kameraları an be an kaydetti. Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 06:52
Korkunç ölüm! Saniye saniye kaydedildi

Kaza, Esentepe ile Tuzcuzade Mahallesi'nin kesiştiği Kışla Kavşağı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K.'nin kullandığı 69 K 0151 plakalı beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan isimli kadına çarptı. Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen mikser aracı, bir süre sonra hareket etti. Tam o sırada koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Güllü Daştan beton mikserinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 06:52
  1. Bayburt
  2. beton mikseri
  3. kaza

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