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Korkunç olay! Yem almaya giden babalarının cesedini buldular

Adana'da iki gün önce yem almak için evden ayrılan 69 yaşındaki adam, otoyol kenarında çalılık alanda çocukları tarafından ölü bulundu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:38
Korkunç olay! Yem almaya giden babalarının cesedini buldular

Adana'da iki gündür kayıp olarak aranan kişi, çocukları tarafından ölü bulundu.

Çalılık alanda bulundu

Merkez Yüreğir ilçesinde besicilik yapan 69 yaşındaki Sait Tan, hayvanlarına yem almak için iki gün önce evinden ayrıldı.

Ailesi, o günden sonra kendisinden haber alınamayan Tan'ın bulunması için güvenlik güçlerine başvurdu.

Polis, jandarma ve yakınları tarafından aranan Tan, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi yakınında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun kenarındaki çalılık alanda çocukları tarafından ölü bulundu.

Tedavi görüyordu

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bu arada, hayatını kaybeden Tan'ın, yakın zamanda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Tan'ın cenazesinin, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:38
  1. Sait Tan
  2. besicilik
  3. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu
  4. Adana Adli Tıp Kurumu
  5. Polis
  6. jandarma
  7. güvenlik güçleri

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