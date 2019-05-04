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Korkunç olay! Yanan aracın bagajından küle dönmüş erkek cesedi çıktı

Hatay’da yanarak küle dönen aracın bagajından erkek cesedi çıktı. Hayatını kaybeden şahsın Yayladağı ilçesine bağlı Turfanda Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Kıssa (32) olduğunu tespit etti.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:58
Korkunç olay! Yanan aracın bagajından küle dönmüş erkek cesedi çıktı

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, söndürülen araçta ve olay yerinde yaptıkları incelemede, aracın ateşe verilerek terk edildiği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda, küle dönen aracın bagaj kısmında yanmış halde bir erkek cesedi olduğu anlaşıldı. 

Cinayet şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, hayatını kaybeden Yayladağı ilçesine bağlı Turfanda Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Kıssa (32) olduğunu tespit etti. 

Yapılan araştırma sonucunda, olayla bağlantısı olduğu iddiası üzerine bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 06:58
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