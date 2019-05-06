Şanlıurfa'da çocuklar yolda 3 kesik parmak buldu
Şanlıurfa'da caddede oyun oynayan çocuklar yerde 3 kesik parmak buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 07:38
Şanlıurfa'nın Viransehir ilçesinde Atatürk Mahallesindeki Vatan Caddesi’nde oyun oynayan çocuklar, yere atılmış halde 3 kesik parmak buldu. Büyük şok yaşayan çocuklar durumu ailelerine, aileler ise polise bildirdi. Olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından yol üstünde bulunan parmakları alarak, kimlik tespit çalışması başlattı.
Soruşturma sürüyor
Yapılan ilk incelemelerde parmakların kime ait olduğu belirlenemezken, kimlik tespiti amacıyla parmaklar Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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