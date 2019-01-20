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TIR sürücüsü öldürüp bakır kabloları çaldılar!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler Irak’a bakır kablo yükü götüren TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı öldürerek bakır kabloları çaldı.

20 Ocak 2019 Pazar 07:51
TIR sürücüsü öldürüp bakır kabloları çaldılar!

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin yolu Ayaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'daki bir firmada şoförlük yapan ve Kuzey Irak'a bakır kablo götürmek üzere yola çıkan Cihan Kızılkaya'nın park halindeki TIR'da hareketsiz durduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatıldı

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şoför mahallindeki Cihan Kızılkaya'nın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma yaptığı incelemede TIR kasasındaki bakır kabloların çalındığını fark etti.

Kızılkaya'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, Kızılkaya'yı öldürerek TIR'da ki kabloları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 07:51
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. şanlıurfa
  5. hırsızlık
  6. cinayet

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