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Akıllara durgunluk veren olay! Köpek, bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Aydın'da bir sokak köpeği yeni doğmuş bebeğin cansız bedenini ağzında getirerek kafenin önüne bıraktı. Akıllara durgunluk veren korkunç olay sonrası polis soruşturma başlattı.

30 Ekim 2018 Salı 21:43
Akıllara durgunluk veren olay! Köpek, bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Olay, saat 07.00 sıralarında Atatürk Mahallesi’ndeki AVM’de meydana geldi. Belediye temizlik işçileri AVM’ye gelerek iş yerlerinin çöpünü temizledikleri sırada bir kafenin önünde yeni doğmuş bebek cesedi buldu. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir sokak köpeğinin bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığını gördü.

Soruşturma sürüyor

Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin tamamlamasının ardından talihsiz bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 21:43
  1. aydın
  2. köpek
  3. bebek
  4. İzmir Adli Tıp Kurumu

YORUM YAZ

  • İşsiz İşsiz 11 dk önce
    Artık köpekler bile insanlardan daha vicdanlı.
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