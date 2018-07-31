Korkunç olay: Kendini patlattı!

Belçika'da kimliği belli olmayan bir adam, futbol sahasında kendini patlattı. Bugün patlayıcı kemer giymiş 50-60 yaşlarında olması muhtemel bir adam, görgü tanıklarının ifadesine göre Stembert'ta bulunan bir futbol sahasına yönelerek, kendini patlattı.

Yine görgü tanıklarından birinin, polisi arayarak, bir adamın sahaya gittiğini ve kendini patlatmak üzere olduğunu söyledi.

Le Soir'da yer alan habere göre kendini havaya uçuran kişinin eski bir asker olabileceği belirtiliyor.

Kimliği açıklanmayan saldırganın evine baskın yapıldığı, sokaktaki evlerin boşaltıldığı, bomba arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.