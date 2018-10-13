Korkunç olay! İstila ettiler

İngiltere'de cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu taşıyan uğur böceklerinin ülke çapında hasara yol açtığı açıklandı. Binlerce insan, bu böceklerin evlerini kuşattığını bildirdi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Asya ve Kuzey Amerika üzerinden gelen bu böceklerin, yaz mevsiminin bitmesiyle uğur böceklerinin kış uykusuna yatabilmek için evlere girdiği belirtildi. İnsanlar, siyah kanatlı olan bu uğur böceklerinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığına dair uyarıldı.

Uzmanlar, siyah kanatlı uğur böceklerinin başka uğur böceklerini yediğini hatta insanları ısırdığını açıkladı.

Uzmanlar, ilk olarak 14 yıl önce görülen istilasının şimdi ikinci en yaygın türle karşı karşıya olduklarını söyledi.