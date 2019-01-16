0553 313 94 23

Korkunç olay... Genç kızın yüzüne asit attı

Hatay'da korkunç bir olay meydana geldi. İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın telefonunu çalmaya çalışan hırsız, genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı döktü.

16 Ocak 2019 Çarşamba 06:14
Korkunç olay... Genç kızın yüzüne asit attı

Alınan bilgiye göre, Buluttepe Mahallesi 390. Sokak üzerinde dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek, bir hırsız tarafından gasp edildi.

Telefonunu almaya çalıştığı sırada kendisine direnen genç kızın yüzüne asit türü bir sıvı döken hırsız, olay yerinden kaçtı. Özek'in sesini duyan mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi.

Özek, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından gözü ve yüzü etkilenen Özek, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 06:14
  1. Adana
  2. hatay
  3. hırsız
  4. asit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM'de kabul edildi! O ürünlerden ÖTV alınmayacak
    1. TBMM'de kabul edildi! O ürünlerden ÖTV..
    2. 'Palu ailesi' hakkında flaş gelişme!..
    3. Yer: Adana... Görenler gözlerine..
    4. Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
    5. Böyle bir zam olamaz! Fiyatı 14 liraya..
    6. İdam cezası almıştı! Resmi merhamet..
    7. Telefonuna el koyan babasını polise..
    8. Burası İzmir! Kar kalınlığı yarım..
    9. Polis her yerde onları arıyor.....
    10. Resmi Gazete'de yayımlandı... Son..
    11. Korkunç olay... Genç kızın yüzüne asit..
    12. Avrupa'nın gözü oradaydı... Theresa..
    13. Kastamonu'da okullara kar tatili
    14. Uşak'ı çevre illere bağlayan kara..
    15. Bursa'nın beş ilçesinde okullara kar..
    16. Macron'a göre İngiltere anlaşmayla..
    17. Akıllı baston WeWALK Brooklyn'de test..
    18. İşte Mario Balotelli'nin yeni takımı!
    19. Galatasaray forvet transferi yapacak..
    20. Esed rejiminden Türkiye'ye küstah..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var