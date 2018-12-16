Korkunç olay! Eşini ve kızlarını öldüren emekli astsubay intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, Burç Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde Muzaffer Danış (50) ile eşi Nilüfer Danış (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Danış, tabanca ile eşi Nilüfer ve kızı Gizem Danış'ı (18) yaraladı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tabanca ile başına ateş eden ve olay yerinde yaralı olarak bulunan Muzaffer Danış hastanede tedaviye alındı.

Üç çocuk babası olan Danış'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartıştığı bildirildi.

Danış'ın iki çocuğunun olay sırasında evde olmadığı belirtildi.