THY- Euroleague
0553 313 94 23

Korkunç olay! Eşini ve kızlarını öldüren emekli astsubay intihara kalkıştı

Burdur'da ailesiyle birlikte yaşayan emekli astsubay Muzaffer Danış, tartıştığı eşini ve kızını silahla öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 23:28
Korkunç olay! Eşini ve kızlarını öldüren emekli astsubay intihara kalkıştı

Edinilen bilgiye göre, Burç Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde Muzaffer Danış (50) ile eşi Nilüfer Danış (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Danış, tabanca ile eşi Nilüfer ve kızı Gizem Danış'ı (18) yaraladı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tabanca ile başına ateş eden ve olay yerinde yaralı olarak bulunan Muzaffer Danış hastanede tedaviye alındı.

Üç çocuk babası olan Danış'ın bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartıştığı bildirildi.

Danış'ın iki çocuğunun olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 23:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2018
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2018
    2. Dükkanına pompalı tüfekle saldırdığı..
    3. Yağış nedeniyle dağlık alanda mahsur..
    4. Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere..
    5. Silah kaçakçıları tüfeklerle birlikte..
    6. Cenaze dönüşü feci kaza! Ölüme bile..
    7. Lübnan'da halk sokağa döküldü!
    8. Kırgız yazar Aytmatov Almanya'da anıldı
    9. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    10. Maçın ardından
    11. Korkunç olay! Eşini ve kızlarını..
    12. Trump'tan skandal karar! O askeri..
    13. "Bizim İçin Şampiyon" filminin Ankara..
    14. MKE Ankaragücü'nden ödemelerle ilgili..
    15. ABD'yi resmen tehdit etti! 'Yanlış..
    16. Gürcistan'ın ilk kadın devlet başkanı..
    17. BM Genel Sekreteri'nden Kaşıkçı için..
    18. Vine'ın kurucusu evinde ölü bulundu
    19. Brüksel'de aşırı sağcılar polisle..
    20. Sakarya'da silahlı kavga: 2 yaralı
    AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"
    AB'den Türkiye'ye küstah mesaj! "YPG'ye operasyondan endişeliyiz"
    Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD ekonomisi batıyor, 10 yıl sonra...
    Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD ekonomisi batıyor, 10 yıl sonra...
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına geri döndü! Polisin müdahalesi çok sert oldu
    Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına geri döndü! Polisin müdahalesi çok sert oldu