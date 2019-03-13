Korkunç olay... Böyle bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazoğlu köyü yolu Kapaklı mevkisinden geçen bir kişi, şarampole yan yatmış okul servisi içerisinde sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark ederek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri de yaptıkları incelemede başından av tüfeği ile vurularak öldürülen kişinin 38 yaşındaki Zeki Sulukan olduğunu tespit etti.

Sulukan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.