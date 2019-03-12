0553 313 94 23

Korkunç olay! Bir kova suda boğuldu

2 yaşındaki çocuk, annesi mutfakta yemek yaptığı sırada içerisinde 1 karış su bulunan temizlik kovasında boğularak can verdi.

12 Mart 2019 Salı 11:40
Korkunç olay! Bir kova suda boğuldu

Annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salonda bulunan ve içerisinde bir karış su bulunan kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi. Annesi tarafından kovanın içerisinde ölü bulunan çocuğun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne fark edemedi

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. 2 yaşındaki Elmar Dahil, annesi Fatma Dahil'in mutfakta çalıştığı sırada, salondaki su dolu temizlik kovasına düştü. Kızının kovaya düştüğünü fark etmeyen anne, yarım saat sonra küçük Elmar'ı su dolu kovanın içinde hareketsiz buldu. Kızını hareketsiz bir şekilde kovadan çıkaran anne feryat etmeye başladı. Fatma Dahil'in sesini duyarak eve koşan komşuları, küçük çocuğun üzerini değiştirirken sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Elmar Dahil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili polis ekiplerine de ihbar yapıldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, hastanede ailenin ifadesini aldı. Küçük kızın annesi Fatma Dahil, olayı anlatırken "Ben mutfakta çalışıyordum. Kovanın içinde temizlik için su vardı. Kızım suyun içine düşmüş. Ben bulduğumda cenin pozisyonunda kovanın içinde hareketsiz yatıyordu. Hemen kızı kovadan çıkarıp komşularıma seslendim. Çocuğumun düştüğünü fark etmedim" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki ifadelerin ardından olay yerinde de inceleme yapıldı. Anne Fatma Dahil, ekipler evde inceleme yaparken kızının battaniyesine sarılarak gözyaşı döktü. Komşuların da ifadesini alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:40
  1. Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu
  2. bebek
  3. boğulma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
    1. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    2. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    3. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    4. Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına..
    5. Şahin, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’i..
    6. Firari FETÖ hükümlüsü enselendi
    7. Devrek Ahmet Taner Ortaokulu..
    8. Su pompasında yangın tatbikatı
    9. Hüseyin Aydın Turkcell Yönetim..
    10. Beton direğe çarpan sürücü ağır..
    11. Van Shopping Fest başlıyor
    12. Acun Ilıcalı'dan Tv 8 açıklaması:..
    13. Boyner'in aktif spor ve jean..
    14. "10 Numara Yağ" operasyonu: 21 gözaltı
    15. TİKA, Acil Tıp Kapasite Artırma..
    16. Türk Telekom’dan sosyal proje
    17. Banka kredisiyle aldığı tabanca milli..
    18. Hırsızlıklara karşı videolu uyarı
    19. Çanakkale’de 36 mülteci yakalandı
    20. "Okul her yerdedir" deyip derslerini..
    21. Korkunç olay! Bir kova suda boğuldu
    22. 2.5 milyar dolarlık piyasayı Türkiye..
    23. "31 Mart’ta Mersin’de Cumhur İttifakı..
    24. Meclis toplantısında belediye..
    25. Diyarbakırlı çocuklar, hokey sayesinde..
    26. Kuveyt Türk’e IFN Awards’ta iki ödül
    27. FETÖ'cü pilot pes dedirtti! Delillere..
    28. Samsun’da DEAŞ’tan 4 zanlı adliyede
    29. Koyunların yayla yolculuğu başladı
    30. GÜNCELLEME 2 - Avrasya Üniversitesi..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!