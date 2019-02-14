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Üzerine kaynar yemek dökülen çocuk öldü!

Siirt'te, üzerine kaynar olan yemek dökülen çocuk, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:52
Üzerine kaynar yemek dökülen çocuk öldü!

Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde yörede "keşk" olarak adlandırılan süt ürünü yemek, kaynar haldeyken 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin üzerine devrildi.

Vücudunda yanıklar oluşan İlbilgi, yakınları tarafından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü.

İlbilgi'nin cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi moruna kaldırıldı.

Tencerenin devrilmesi sonucu yandı

Morg önünde gazetecilere açıklama yapan çocuğun dayısı İsmail Koçak, yeğeninin, annesinin bulaşık yıkamaya gittiği sırada oyun oynadığını, tencerenin içindekini merak ettiğini ve bakmaya çalışırken yemeğin üzerine döküldüğünü belirtti.

Koçak, "Tencerenin devrilmesi sonucu Üveys yandı. Çocuğu araçla hastaneye götürdüğüm sırada yarı yolda ambulans yetişerek müdahale etti. Takdiri ilahi. Yolda hayatını kaybetti." dedi. 

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 07:53
  1. Siirt
  2. Üveys İlbilgi
  3. kaynar yemek

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