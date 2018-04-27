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Korkunç olay: 2 çocuk boğuldu!

Gaziantep Yayçı Mahallesi'nde hayvan otlatan 13 yaşındaki Berat Taş ve 12 yaşındaki Yusuf Kaya'dan haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı. İki çocuğun cansız bedenleri mahalledeki sulama amaçlı gölette bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 00:39
Korkunç olay: 2 çocuk boğuldu!

Gaziantep'te sulama amaçlı gölete giren 12 ve 13 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. Merkez Şahinbey ilçesinin Yayçı Mahallesi'nde hayvan otlatan Berat Taş (13) ve Yusuf Kaya'dan (12) bir süre haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı.

Otopsi yapılacak

Aramalar sonunda Taş ve Kaya'nın cesetlerini mahalledeki sulama amaçlı gölette gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma su altı ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılan cesetler, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bu arada olay yerine gelen Taş ve Kaya'nın yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 00:39
  1. Gaziantep
  2. polis

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