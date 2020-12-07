Korkunç mağduriyeti Akit’in manşetleri önlemişti! Firavun’un istediği mazlum oturma izni bekliyor

Faruk Arslan İstanbul

Halkına düşman diktatörlerden ve siyonist işgallerden kurtulma mücadelesi veren İslam coğrafyası, yegane umut olarak Türkiye’ye tutunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti iktidarı döneminde mazlumlara açık kapı politikası uygulayan Türkiye; Filistin’den Suriye’ye, Irak’tan, Mısır’a birçok mazluma kucak açtı. Bu politikasıyla ümmetin duasına da mazhar olan Türkiye, şefkat kucağına sardığı mazlumları, vatandaşı bulundukları ülkelerin yönetiminden gelecek tehlikelere karşı da kolluyor.

Türkiye’nin şefkatine sığınan mazlumlardan birisi de 32 yaşındaki Mısırlı işadamı Amr Ahmed Abdelaty Okasha. Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı şehid Muhammed Mursi’nin darbe ile devrildiği süreçteki baskı ve şiddet ortamından ayrılarak Türkiye’ye gelen Amr Okasha, kendisini ısrarla isteyen Firavun’a, Akit’in haberleri sonucu iade edilme şokunu atlattı ancak şimdi yeni bir tehlike ile karşı karşıya.

Süresi doluyor

Sisi Firavununun zulmünden Türkiye’ye sığınınan, ülkemizde yuva kuran, 2019 yılında Mısır’a iade işlemleri Akit’in haberleri sonrası durdurulan Amr Okasha şimdi de oturum ve pasaport problemiyle karşı karşıya. Sisi diktasının iadesini istediği Amr Okasha’nın pasaportu Mısır makamlarınca yenilenmediği gibi, 4 ay sonra oturum izni de bitiyor. Eşi ve iki çocuğu Türkiye vatandaşı olmasına rağmen Amr Okasha’nın vatandaşlık başvurusu onaylanmıyor, oturum izni süresinin uzatılması işlemi bekletiliyor.

Oturum izninin son günleri

Gazetemize konuşan Mısır mazlumu, “30.05.2019 tarihinde evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu yaptım. 1.5 yıldan fazla zaman oldu ancak dosya hâla neticelendirilemedi. Aile oturumum 4 ay sonra bitiyor. 6 ay sonra ise Mısır pasaportumun süresi doluyor. Oturumumun bitiş tarihinden 2 ay sonra, vatandaşı olduğum Mısır pasaportumun süresi de bitmiş olacak. Haziran ayında ben bu sebepten dolayı ikamet izni başvurusunda bulunamayacağım. İstanbul’da bulunan Mısır Konsolosluğu da biten pasaportu yenilemiyor. Özellikle benim ve benim durumumda olanlara zorluk çıkarıyor, ülkeye dönmeye zorluyor. Her ay düzenli olarak Mısır’daki ailemin evine baskın yapılıyor. Eşimin ve benim hakkımızda sorular sorulup, Türkiye’deki ev adresimiz, telefon numaralarımız ve sosyal medya hesaplarımızın bilgileri ailemden isteniyor. Mısır’daki abim ve ablam da maalesef tehdit ve baskı altında” dedi.

Umudu Erdoğan ve Soylu

Türkiye’de iş yeri sahibi olduğunu ifade eden Amr Okasha, sözlerini şöyle tamamladı: “Oturumum ve pasaportum biterse, başta resmi kurum olmak üzere banka hesap, havale gibi hiçbir işlem yapamayacağım. Ülkem Mısır’daki yönetimden dolayı ülkeme dönemiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun mağduriyetimizin giderilmesini sağlayacağını umuyor ve kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.”

Korkunç mağduriyeti Akit’in manşetleri önlemişti!

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbe ile devrildiği süreçte Türkiye’ye sığınan Amr Okasha, Mart 2019’da Sisi yargısına iade edilmek üzere İstanbul’da gözaltına alınmıştı. AK Parti iktidarının politikasına zıt şekilde ve hukuksuzca deport işlemi başlatılan Okasha’nın Sisi Firavununa teslimini, Akit’in manşetleri önlemişti. Akit 20 Mart 2019’da “Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin”, 21 Mart 2019’da “Mazlumların iadesi ümmete ihanettir” manşetleriyle yetkilileri uyarmıştı. Akit’in haberinin ardından 21 Mart’ta Amr Okasha’nın iade işlemleri durdurulmuş ve serbest bırakılmıştı. Akit, müjdeli gelişmeyi 23 Mart’ta “Ve o mazlum yavrularına kavuştu” sürmanşetiyle okurlarına duyurmuştu.