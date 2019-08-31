Gece saatlerinde feci kaza! Bir aile yok oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne baba ile 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, gece Sarıgerme Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İ.Ö. idaresindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök’ün kullandığı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ali Kök olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Yeliz Kök ile kızları 12 yaşındaki Işıl Kök kaldırıldıkları hastanede sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.