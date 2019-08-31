0553 313 94 23

Gece saatlerinde feci kaza! Bir aile yok oldu

Muğla'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında anne baba ve 12 yaşındaki kızlarını hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:04
Gece saatlerinde feci kaza! Bir aile yok oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne baba ile 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, gece Sarıgerme Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İ.Ö. idaresindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök’ün kullandığı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ali Kök olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Yeliz Kök ile kızları 12 yaşındaki Işıl Kök kaldırıldıkları hastanede sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:04
  1. Muğla’nın Ortaca ilçesi
  2. trafik kazası
  3. Sarıgerme Kavşağı
  4. Ali Kök
  5. Yeliz Kök
  6. Cumhuriyet Savcılığı
  7. Işıl Kök

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Can kimdir? Osman Can Ali Babacan’ın kuracağı partiye mi katılacak
    1. Osman Can kimdir? Osman Can Ali..
    2. Düzce'de pat pat faciası! 5 çocuk..
    3. 2020 ocak akademisyen maaşları ne..
    4. 31.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Bolu'nun CHP'li başkanından bir..
    6. Meteoroloji son uyarısını yaptı!
    7. 150 dönüm arazi zarar gördü
    8. Kırmızı yağlı biber turşusu nasıl..
    9. Korkunç kazada bir aile yok oldu
    10. BAE'den gerilimi tırmandıracak..
    11. Erdoğan resmen imzaladı! Merkez..
    12. Sirkeli yağlı biber turşusu nasıl..
    13. Almanya'da Türkiye ve Erdoğan depremi!
    14. Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti!..
    15. Türkiye'ye geleceği iddia edilmişti!..
    16. Tekirdağ'da orman yangını
    17. Diyarbakır’da alacak-verecek..
    18. İstanbul’da 24 saat ulaşım başladı
    19. Düzce’de pat pat devrildi: 1’i ağır 5..
    20. ABD, İran tankerini yaptırım listesine..
    21. İzmir ‘de Otomobil Köprüden Uçtu: 2..
    22. Cumhurbaşkanı Atama kararı Resmi..
    23. Alanya 30 Ağustos’ta Çelik ile coştu
    24. İşçilerin İBB önündeki bekleyişi..
    25. Kocaeli TEM’de makas atan otomobil..
    26. Fethiye’de otomobil motosiklete..
    27. İklim aktivisti Thunberg, BM önünde..
    28. Hız göstergesi 190 Km’de takılı kaldı,..
    29. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu..
    30. Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne..
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu
    İBB'de 28 Şubat kafası! ADD hedef gösterdi, İslam düşmanı CHP vurdu

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Yeni hamle sonrası çıldırdılar! "Türkiye artık kontrolden çıkmış durumda! ABD ve AB'yi takmıyor"
    Yeni hamle sonrası çıldırdılar! "Türkiye artık kontrolden çıkmış durumda! ABD ve AB'yi takmıyor"