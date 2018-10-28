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Korkunç kaza! Otomobil, demir profillere çarptı ve...

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin, bir iş yeri önündeki demir profillere çarpması sonucu sürücü Enver Tatlı (34), hayatını kaybetti.

28 Ekim 2018 Pazar 06:43
Korkunç kaza! Otomobil, demir profillere çarptı ve...

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Enver Tatlı yönetimindeki 01 B 3686 plakalı otomobil, iddiaya göre hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp, yol kenarında bir iş yerinin önündeki demir profillere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tatlı'nın öldüğü belirlendi. Bekar ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtilen Tatlı'nın otomobili ise bir tanıdığından emanet aldığı öne sürüldü. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Tatlı'nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 06:43
  1. Adana
  2. kaza

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