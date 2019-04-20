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Korkunç kaza! Ölüler ve yaralı var

Hatay’da, sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki kütüklere çarpması sonucu iş adamı Yusuf Girişken ile Kamil Sağ hayatını kaybetti, Mehmet S. ise ağır yaralandı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 06:49
Korkunç kaza! Ölüler ve yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Antakya-Samandağ Karayolu Hüseyinli mevkiinde meydana geldi. Yusuf Girişken yönetimindeki 31 FP 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki kütüklere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iş adamı Yusuf Girişken ile Kamil Sağ ve Mehmet S., Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Girişken ve Sağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedavisi devam eden Mehmet S.nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 06:08
  1. Hatay
  2. trafik kazası
  3. kütük

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