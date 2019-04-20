Korkunç kaza! Ölüler ve yaralı var Hatay’da, sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki kütüklere çarpması sonucu iş adamı Yusuf Girişken ile Kamil Sağ hayatını kaybetti, Mehmet S. ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya-Samandağ Karayolu Hüseyinli mevkiinde meydana geldi. Yusuf Girişken yönetimindeki 31 FP 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki kütüklere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iş adamı Yusuf Girişken ile Kamil Sağ ve Mehmet S., Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Girişken ve Sağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, tedavisi devam eden Mehmet S.nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.