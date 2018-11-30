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Korkunç kaza... Lüks otomobil bu hale geldi

Kocaeli’de meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

30 Kasım 2018 Cuma 06:22
Korkunç kaza... Lüks otomobil bu hale geldi

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Halıdere Körfez Mahallesi mevkisinde Fehmi Elvan idaresindeki 34 NH 8474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp yolun karşı şeridine geçti.

Otomobil daha sonra S.Ç. yönetimindeki 41 J 3257 plakalı halk midibüsüyle çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü Elvan'ı, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtardı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsüyle halk midibüsündeki 5 kişi, sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ve Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Elvan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 06:22
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