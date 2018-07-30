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Korkunç kaza! Hamile kadının karnındaki bebek dışarı fırladı

Brezilya'da meydana gelen korkunç kazada ön koltukta oturan hamile kadının karnındaki 39 haftalık bebek çarpmanın şiddetiyle dışarı fırladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
Korkunç kaza! Hamile kadının karnındaki bebek dışarı fırladı

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo ve Curitiba arasında seyreden bir kamyonet korkunç bir kaza yaptı. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı ve devrildi. Ağır yük taşıyan araçta şoför koltuğunun yanında ise hamile bir kadın oturuyordu.

BEBEK DIŞARI FIRLADI

Kazanın şiddetiyle birlikte ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Daha sonra yapılan incelemelerle 39 haftalık hamile olduğu belirlenen kadının rahminin yırtıldığı ve bebeğin kazanın şiddetiyle birlikte annesinin vücudundan çıktığı açıklandı.

RESMİ BİR BELGE BULUNMADI

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri aracın içindekilere müdahale ederken olay yerinden birkaç metre uzakta ağlayan bir bebek gördüklerinde şaşkına döndüler. Brezilya basını, çimenlerin üzerinde ağlayan bebeğe ilk müdahaleyi ekiplerin yaptığını açıklarken, çocuğun annesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sağlık durumu iyi olan bebeğe Giovanna adı verildi.

Yetkililer hayatını kaybeden kadının yanında hiçbir resmi belge, ehliyet ya da kimlik olmadığını açıklarken, kimliğin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:37
  1. Brezilya
  2. Sao Paulo
  3. Curitiba
  4. trafik kazası

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