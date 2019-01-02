Korkunç kaza... Böyle izlediler!

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında çevrede toplanan meraklı kalabalık ilginç görüntülerin kaydedilmesine neden oldu.

Emre Demirel, yönetimindeki 20 GG 378 plakalı otomobille Üçgen kavğaşından, Bağbaşı istikametine seyir halindeyken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan lüks otomobil yolun kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Otomobil sürücüsü Emre Demirel, yapılan müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilden itfaiye tarafından çıkartılan yaralılar Emre Gökçe, Aydın Işık ve Mehmet Kaplan ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik polisleri karayolunda ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kazada ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Emre Demirel'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen Demirel'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine toplanan vatandaşlardan bazıları kamyon kasalarına çıkarken, kucaklarında yağmurlu havada bebekleriyle gelenlerde ekiplerin çalışmalarını izledi, cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.