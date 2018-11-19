THY- Noukşot
0553 313 94 23

Korkunç kaza... Başından ayrılmadı

Manisa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Araç içinde bulunan diğer kişi ise cesedin başucundan ayrılamadı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 06:33
Korkunç kaza... Başından ayrılmadı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Oktay Sezen(49) idaresindeki 45 K 9188 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karışı şeride geçti.

Refüjde bulunan ağaçları yerinden sökerek karşı şeride geçen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan savrulan sürücü Oktay Sezen hayatını kaybetti. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan Yunus Güler(32) yaralanırken, diğer yolcu Nurullah Güler (58) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sezen, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Yunus Güler ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan ve hayatını kaybeden sürücü Oktay Sezen’in teyze oğlu olduğu öğrenilen Nurullah Güler, Sezen’in cansız bedeni olay yerinden kaldırılana kadar başında bekledi.

Kaza dolayısıyla trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:33
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. manisa
  4. kaza
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik ziyaret
    1. ABD yaptırımları sonrası İran'a kritik..
    2. Tepki yağıyor... Lezgin Botan'dan..
    3. Vatandaş evinden getirip bıraktı…..
    4. TürkAkım’da tarihi gün
    5. İran'a kötü haber! Tamamen durdu
    6. Dengeleri bozacak... Türkiye'de..
    7. Korkunç kaza... Başından ayrılmadı
    8. Anahtarı unuttu balkondan girmek..
    9. ’Ticaret savaşlarının bir bedeli olacak’
    10. Karakol önünde drift… Hayatının..
    11. Neye uğradıklarını şaşırdılar!..
    12. Sinan Engin'den çarpıcı açıklama:..
    13. İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin..
    14. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    15. İşte Fatih Terim'in istediği stoper!..
    16. Mircea Lucescu istifa mı ediyor?..
    17. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı..
    18. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    19. Zonguldak'ta feci kaza! Yaralılar var
    20. Annesini yaralayan koça bakın ne yaptı
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Selo'nun hapiste canı çok sıkıldı, kültür sanata merak sardı!
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın