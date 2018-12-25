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Korkunç kaza! Anne öldü, oğlu yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı.

25 Aralık 2018 Salı 06:20
Korkunç kaza! Anne öldü, oğlu yaralandı

Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 48 LH 445 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Dorumlar mevkisinde yolun karşısına geçen Raziye Kızılyaprak (51) ile oğlu Ferdi Kızılyaprak'a (23) çarptı.

Kazada anne olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ferdi Kızılyaprak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Raziye Kızılyaprak'ın yakınları gözyaşı döktü.

Anne Kızılyaprak'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis, sürücü E.A'yı gözaltına aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 06:01
  1. Muğla
  2. Aydın
  3. Raziye Kızılyaprak
  4. trafik kazası

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