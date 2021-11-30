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Gündem Korkunç görüntüler! 3 aylık bebeğe babasından işkence
Gündem

Korkunç görüntüler! 3 aylık bebeğe babasından işkence

Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba, gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:29:00 - 2021-11-30 11:34:38
Korkunç görüntüler! 3 aylık bebeğe babasından işkence

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 3 aylık bir bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından anbean kaydedilirken, korkunç şiddet annenin olaya müdahale etmesiyle son buluyor.

Valilikten açıklama

Korkunç görüntüler sonrası Gaziantep Valiliği konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

Bebek yaralı

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

Gözaltına alındı

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Yorumlar

BUNU HADIM EDİN BAKALARINA ÖRNEKOLSUN BİRDAHA ÇOCUK YAPAMASIN

O BEEĞİDE ÇOCUK HARETİNLEN YANAA VERİN
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