Korkunç görüntüler! 3 aylık bebeğe babasından işkence
Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba, gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 3 aylık bir bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından anbean kaydedilirken, korkunç şiddet annenin olaya müdahale etmesiyle son buluyor.
Valilikten açıklama
Korkunç görüntüler sonrası Gaziantep Valiliği konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.
Bebek yaralı
29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.
Gözaltına alındı
Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.