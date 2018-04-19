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Korkunç görüntü! Düğün evinde balkon çöktü

Kahramanmaraş'taki bir düğün evinde misafirler ev sahibine hediyelerini vermek için balkona çıktı. 20 kişiyi taşıyamayan ahşap balkon çöktü. Yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:46

Kahramanmaraş'ta düğün evine giden misafirler, balkonda ev sahibine bazı hediyeler vermek istedi. 20 kişinin aynı anda bulunduğu balkon, ağırlığı taşıyamadı ve çöktü.

YARALILARIN DURUMU BİLİNMİYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün evinin balkonunda vatandaşların düğün sahibine çeşitli eşyalar verdiği görülüyor.

Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu ahşap balkon, ağırlığa dayanamayarak yıkılınca vatandaşların çığlık sesleri dikkat çekiyor.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar hakkında açıklama gelmedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:46
  1. Kahramanmaraş
  2. düğün evi
  3. balkon çökmesi

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