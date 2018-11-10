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Denizli'deki korkunç cinayette katil, maktülün oğlu çıktı

Denizli Sarayköy'de 3 çocuk annesi kadının 2 yaşındaki çocuğunun yanında av tüfeğiyle başından vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak jandarma tarafından gözaltına alınan oğlu, annesini tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 21:16
Denizli'deki korkunç cinayette katil, maktülün oğlu çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde 3 çocuk annesi Rahime G.’nin (35) evinde başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili eşi Musa G., oğlu Osman G. ve Musa G.’nin kardeşi Mehmet G., ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürülmüştü.

Olay yerinden 3 kişinin kaçtığını gördüğünü söyleyen Osman G., karakolda verdiği ifadede annesini aralarında çıkan tartışma sırasında tüfekle başından vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Öte yandan zanlının olay anında kullandığı tüfek de evin yakınında bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ziynet eşyalarını çalmış

Gencer ailesinin evinden bir ay önce 20 bin liralık ziynet eşyası çalındığı öğrenilirken, Osman Gencer'in ifadesinde; bunları kendisinin çaldığını, gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi. Bugün ise annesiyle bu konu yüzünden tartıştığı, iddiaya göre annesinin sözüne öfkelenip, silahı ateşlediğini söylediği belirtildi. Jandarma olay yeri inceleme timi ise, cinayet silahı av tüfeğini, olay yeri yakınlarında buldu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:16
  1. Denizli
  2. Korkunç cinayet
  3. 3 çocuk annesi kadını öldürdüler
  4. kadın cinayetleri
  5. katil oğlu çıktı

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