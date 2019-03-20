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Sel felaketinde ölü sayısı 104'e yükseldi!

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 104'e çıktı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:07
Sel felaketinde ölü sayısı 104'e yükseldi!

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölgedeki askeri yetkililer, eyaletin başkenti Jayapura'da cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin 104’e yükseldiğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Ailelerin kayıp bildirimlerine göre, 206 kişinin kayıp olduğunu belirten yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer ayrıca, afetten olumsuz etkilenen 8 bin 773 kişinin, 18 farklı noktada kamu binaları gibi çeşitli güvenli alanlara yerleştirildiğini kaydetti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:07
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