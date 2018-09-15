Korkunç olay! Yol kenarına bırakılan soğutucudan 6 kesik baş çıktı

Meksika’nın Sonara eyaletinin Ciudat Obregon şehrinde korkunç bir olay yaşandı. Şehirde yol kenarına bırakılmış soğutucudan içinden 6 kesik baş çıktı.

Sonora Emniyet Müdürlüğünden ismini vermeyen bir yetkili, Sonara'da yol kenarına bırakılan soğutucu içerisinden 6 kesilmiş insan başının bulunduğunu acil servise bildirildiğini söyledi.

Kesik başların kimlere ait olduğu ve cesetlerin bulunup bulunmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Kesik başların Cudat Obregan şehrinde bulunduğu, kesik başlı cinayetlerin genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından rakiplerine veya hükumet yetkililerine bir uyarı olarak bırakıldığına işaret edildi.