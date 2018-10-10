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Korkun ölüm! Bahçeye devrilen traktörün altında kaldı

Karabük'te 4 metreden bahçeye devrilen traktörün altında kalan İsa Yamaç, korkunç şekilde can verdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
Korkun ölüm! Bahçeye devrilen traktörün altında kaldı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında kalan sürücü İsa Yamaç (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, Köyceğiz köyü Taşlık Mahallesi’nde meydana geldi. Köy sakinleri, sabah saatlerinde yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında İsa Yamaç’ı hareketsiz yatarken buldu. Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde İsa Yamaç’ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri ilk incelemelerinde kazanın gece saatlerinde olduğunu tespit etti. Evli ve 4 çocuk babası İsa Yamaç’ın cesedi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oğlunun yanına denedilecek

İsa Yamaç’ın cenazesi köye getirileceği ve Perşembe günü öğle namazı ardından kılınacak cenaze namazı sonrası 2 yıl önce Ankara’da trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oğlu Fatih Yamaç'ın (19) mezarı yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
  1. Ankara
  2. Karabük
  3. traktör kazası
  4. traktörün altında can verdi

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