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Korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Gaziantep’te dengesini kaybederek düşen ve vücuduna demir korkuluk saplanan kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak Canlı Hayatını İyileştirme Derneği tarafından tedavi altına alındı.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:22
Korkuluklara saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Gaziantep’te dengesini kaybederek düşen ve vücuduna demir korkuluk saplanan kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak Canlı Hayatını İyileştirme Derneği tarafından tedavi altına alındı.


Olay, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kedinin korkuluk demirine saplandığını ve acı içinde miyavladığını duyan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediye zarar vermeden demir korkulukları kesip, durumu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş Tosun, kediyi vücudundaki demirle teslim alarak veteriner hekim Gizem Yıldırım’a götürdü.


Veteriner hekim Yıldırım, yaptığı başarılı operasyonla kedinin vücudundaki demiri çıkardı. Kedinin kendisine geldiğinde durumunun pek iyi olmadığını söyleyen Yıldırım, “Demir çubuk kedinin bacağına saplanmıştı. Neyse ki herhangi bir organı zarar görmemiş. Vücudunda kırık da yok. Tedavisi devam ediyor. Durumu şu an iyi. Kısa süre sonra iyileşecek” dedi.


Kedinin çok acı çekip, korktuğu için saldırganlaştığını ve elini parçaladığını dile getiren CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş Tosun da, ”Canlı Hayatını İyileştirme Derneği olarak her ihbara yetişmeye çalışıyoruz. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor. Ancak bu durum hiçbir zaman bizim işimizi severek yapmamıza engel olmuyor. Kurtardığımız her can bize daha fazla güç veriyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:22
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