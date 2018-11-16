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Korkuluk demirlerine saplanmaktan son anda kurtuldu

Aydın’ın Nazilli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtuldu. Kazada motosiklet sürücüsü sadece 10 santimetre farkla bir işyerinin korkuluk demirlerine saplanmaktan son anda kurtuldu.

16 Kasım 2018 Cuma 18:14
Korkuluk demirlerine saplanmaktan son anda kurtuldu

Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Nazilli-Denizli Karayolu üzeri Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü karşısında bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 09 CEZ 46 plakalı motosiklet sürücüsü Mansur Alkan (38), karayolunun emniyet şeridinde Denizli istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde bulunan 09 NV 262 plakalı Eşref Toplu (60) yönetimindeki otomobilin akaryakıt istasyonuna aniden dönmesi sonucunda kaza meydana geldi. Otomobilin sağ ön tarafına vurarak karayoluna savrulan motosiklet sürücüsü Alkan, kaldırım üzerinde bir süre yuvarlandıktan sonra işyerine ait demir korkuluğu teğet geçerek işyerine ait fiyat listesi bulunan dev tabelaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan Alkan için 112’ye ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alkan Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkan’n hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:14
  1. Denizli
  2. nazilli

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