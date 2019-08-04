0553 313 94 23

Korkuluk bile yaptılar, yine de ayıdan kurtulamadılar

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi sakinleri yaz mevsiminde kullandıkları Gücükkiriş Taşdibi mezrasında bulunan yayla evlerine son zamanlarda artan ayı saldırılarından dolayı giremiyorlar.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:53
Korkuluk bile yaptılar, yine de ayıdan kurtulamadılar

Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi sakinleri yaz mevsiminde kullandıkları Gücükkiriş Taşdibi mezrasında bulunan yayla evlerine son zamanlarda artan ayı saldırılarından dolayı giremiyorlar.


Geyikli Mahallesi sakini Mustafa Bektaş, yaz mevsimlerinde konaklamak için kullandıkları Gücükkiriş Taşdibi mezrasında bulunan evine bir ay içerisinde ayılar tarafından üç defa girildiğini söyledi. Evini ayıdan korumak için kapı girişine tahtadan korkuluk yaptığı belirten Bektaş, "Ayıdan mezra evimi korumak için kapı girişine korkuluk yaptım üzerine tahtadan tüfek süsü verilmiş bir tüfek ve mermi çantası yaptım. Bazı mahalle sakinleri ev civarına kötü kokan maddeler konursa gelmez demesin, onu da yaptım ancak ayı bizi tapulu arazimizde bulunan evimize sokmuyor ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.


Bir başka ayı mağduru Hacı Mustafa Dural ise, mezrada bulunan evlerindeki manzara karşısında şaşkına döndüklerini dile getirerek, “Ayı bizi evimize barkımıza sokmuyor. Televizyon, buzdolabı ne var ne yok hepsini kırmış dökmüş. Zarar vermeye devam ediyor yetkililer bu ayıdan bizi kurtarsın. Evimize gidemiyoruz. Ayı korkusu bizi ve çocuklarımız korkutuyor. Ayının yüzünden hayvanlarımızı tek başımıza otlatamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatından duyarlı davranış
    1. AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatından..
    2. Yeşil patlıcan çiftçileri şaşırttı
    3. Vali Bilmez, Van Kalesi’ndeki kazı..
    4. Başarılı öğretmene ’Küresel Öğretmen..
    5. Şehitkamil’in arşivi yeni yerine..
    6. Farklı ülkelerden balıkçılar nükleer..
    7. İran, "Arap ülkere petrol kaçıran"..
    8. İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı..
    9. Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale..
    10. 81 ilde "motosiklet uygulaması"
    11. Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu..
    12. Kapadokya’da sıcak hava balon turları..
    13. Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni..
    14. Sağlıklı yaşam için doğayla..
    15. Çocuklara ne zaman akıllı telefon..
    16. Avrupa kupalarında muhtemel rakipler..
    17. Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak
    18. Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal..
    19. KKTC resti çekti! "Türkiye ile..
    20. Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de..
    21. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes..
    22. Direksiyon ve trafik eğitmeninden..
    23. (Özel Haber) Aykan Atik: “Pazdan’ı..
    24. Niğde Belediyesi temizlik ekipleri her..
    25. Moskova'da gözaltı sayısı 600 oldu
    26. Seul heyeti Ürgüp Belediye Başkanı..
    27. Başakşehir’de lüks villaya kaçak alkol..
    28. Azez’de bombalı araçla saldırı: 1 ölü,..
    29. Klima bakımı için arayarak..
    30. Simav’da Zafer Kupası Kick Boks..
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak