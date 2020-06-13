Korkulan oldu! Ürküten rekorlar peş peşe geldi

Dünya üzerinde bu sabah itibariyle koronavirüse yakalananların sayısı 7 milyon 750 bini geçti, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 428 bini aştı.

Yeryüzünde son üç günde corona virüs patlaması yaşandı, üst üste rekorlar kırıldı. Çarşamba günü tüm dünyada 135 bin 638 test pozitif sonuç verdi, Perşembe günü bu rakam 137 bin 887'ye çıktı.

Cuma gününe gelindiğiyse, salgının başından beri en ürkütücü sonuç ortaya çıktı. Bir günde 140 bin 917 vaka belirlendi.

Hastaneler yeniden hızla dolmaya başladı

Hem vaka hem de can kaybında ilk sırada yer alan ABD'de, son 24 saatte 27 bin teşhis konuldu, Covid-19 791 can aldı. Neredeyse tüm eyaletlerde aşamalı olarak ekonominin canlandırılmaya başlandığı ABD’de de başta Arizona ve Teksas olmak üzere bazı bölgelerde yerel yönetimler hastanelerin yeniden hızla dolmaya başladığını aktarıyor.

Alabama, Florida, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Oregon ve Nebraska’da Perşembe günü rekor seviyede yeni vaka tespit edildi. ABD'deki toplam vakalar 2 milyon 117 bini buldu, 116 bin insan yaşamını yitirdi.

Virüsün halihazırdaki merkez üssü Brezilya ise, salgınla kavruluyor. Perşembe günü 30 bin tanı konulan Güney Amerika'nın en büyük ülkesinde, Perşembe günü 24 bini aşkın vaka belirlendi. Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun haftalardır fanatik taraftarlarıyla karantina karşıtı gösterilere katıldığı Brezilya, tarihi bir felaketi yaşıyor. Brezilya, Cuma günü itibariyle 41 bin 901 can kaybıyla İngiltere'yi geçerek dünyada en fazla ölümün görüldüğü ikinci ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kısa sürede vaka sayısının 1 milyonu geçmesi beklenen Brezilya'daki durumun endişe verici ve virüsün oldukça aktif olduğunu resmen duyurdu.

WHO acil durumlar programı direktörü Michael Ryan, sağlık sistemi şimdilik hala salgınla baş edebiliyor görünse de bazı yoğun bakım servislerinin yüzde 90 doluluk oranı ile yoğun baskı altında olduğunu söyledi.

Özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde çok sayıda yeni vakanın kayıtlara geçtiğini dile getiren WHO yöneticisi, dünyanın geri kalanına Brezilya'nın virüsle savaşında destek çağrısı yaptı.

Kuzey ve Güney Amerika'nın koronavirüs salgınını en ağır şekilde yaşadığını belirten Mike Ryan, en fazla vaka ve can kaybına sahip 10 ülkesinin dördünün bu kıtalarda olduğunu vurguladı. Vakaların hafta içinde yarım milyonu geçtiği Rusya'da, bu sabah 8 bin 706 teşhis daha konuldu. Rusya'da böylece corona virüse yakalananların sayısı 520 bini aştı, can kaybı 6 bin 829.

Koronavirüsün halihazırda Asya kıtasındaki merkez üssü Hindistan, dünyada salgından en kötü etkilenen dördüncü ülke. Hindistan'da Cuma günü en yüksek vaka sayısı ortaya çıktı, 11 bin 458 test pozitif sonuç verdi.

309 bin insana virüsün bulaştığı yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da, ölü sayısı ise 8 bin 884'e yükseldi. Özellikle batı eyaleti Maharashtra'da salgın hızla yayılıyor, eyalette 100 bini aşkın vaka var.

Hafta başında kısıtlamaların kaldırıldığı Hindistan’da, korku giderek büyüyor. Yeni vakaların yoğun olduğu başkent Yeni Delhi’de, imam Seyd Ahmed Buhari camide toplu ibadeti ay sonuna kadar yasakladı.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve bütün dünyaya yayılan Siyahların Hayatları Değerlidir (BLM) protestoları da, ikinci dalga endişesini tetikleyen unsurlardan.

Binlere insanın sokaklara döküldüğü Avustralya'da, ülkenin en büyük eyaleti Yeni Güney Galler'de Mayıs ayından bu yana ilk yerel vakalar görüldü.

Ancak Avustralyalı yetkililer, pozitif çıkan dört testten birinin 20'li yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğunu ve söz konusu hastanın protestolara katılmadığını bildiriyor.

Hafta içinde Melbourne'deki bir protestocunun testi de pozitif sonuç vermiş, Başbakan Scott Morrison kalabalık gösterilerin salgını tetikleyebileceği uyarısını yapmıştı.

Asıl ürkütücü haber ise, corona virüsün ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Çin'den geldi. Başkent Pekin'de bir balık pazarı ile bir toptan alış veriş pazarı virüs nedeniyle kapatıldı.

Başkentte iki ay sonra ilk kez virüs tespit edilirken, Çinli yetkililer testi pozitif çıkan iki kişinin bu pazarlara uğradığını açıkladı. Başkentteki yeni vakaların ardından ilkokulların açılma tarihi de iki hafta ertelendi.

Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra en çok insanın hayatını kaybettiği Meksika'da, son 24 saatte 504 ölümün daha eklenmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 448'e ulaştı.

Vakaların bir günde 5 bin 222 artışla 139 bine ulaştığı Meksika, buna rağmen ülkenin yarısında ekonomiyi yeniden açmaya hazırlanıyor.

Güney Amerika'da Brezilya'nın ardından 220 bin vakayla ikinci sırada yer alan Peru'da, son 24 saatte 5 bin 961 yeni vaka tespit edildi ve 199 ölüm gerçekleşti.

Bir diğer Güney Amerika ülkesi Şili ise, bu hafta içinde günlük vaka sayıları iki kez 6 bini aştı. 160 bin insanın corona virüse yakalandığı ülkede, can kaybı da 2 bin 870'e yükseldi.