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Korkulan oldu! Sütlüce'de boşaltılan bina çöktü

Sütlüce'de toprak kayması yaşanan bina çöktü. İlk belirlemelere göre inşaatın temel atma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana gelmişti. İlerleyen saatlerde toprak kaymasının devam ettiği gözlenen bina, çevredekilerin korku dolu gözleri arasında büyük bir gürültüyle çöktü.

24 Temmuz 2018 Salı 12:26

Beyoğlu Sütlüce'de bulunan Fuaye Sokak'ta bir inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. 

4 katlı binadaki vatandaşlar, olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edildi.

Cadde de iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği bina, çevredekilerin korku dolu gözleri arasında bina büyük bir gürültüyle çöktü. 

Bu arada Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah  Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 

Demircan, gazetecilere yaptığı  açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Bir heyelan üzerine denk düşen 3 binada tehlike yaşıyoruz. İnşaatı  devam eden bir yapının üzerinde 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir  bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir  tehlike yaşıyor. Olay, saat 10.30 sıralarında oldu. 1,5 saat içerisinde  belediyemiz 3 binaya müdahale etti, oraları tahliye etti; elektriğini, suyunu,  doğalgazını kesti. Hayati bir tehlike şu an için söz konusu değil."

Demircan, binanın çökme tehlikesi bulunduğuna işaret ederek, "Şu anda  yapabileceğimiz, binanın içindeki ve çevredeki insanların can güvenliğini  koruyacak tedbirleri almak. Gerek kaymakamlık gerekse belediye ve bütün resmi  kurumlar olarak bu tedbirleri almış bulunuyoruz." dedi.

Binanın ruhsatı ve iskanı olmadığını dile getiren Demircan, "Kaçak bir  yapı. Normalde boşluğun arkasında bir istinat duvar var. Bu duvarın arkasındaki  kum aşırı yağmurdan şişiyor, şişince patlıyor ve arkadaki dolgu tamamen yeni  yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor. Devletin bütün birimleri olarak  tedbirimizi aldık, gelişmeleri izliyoruz. Duruma göre diğer adımları atacağız.  1994'te kaçak olarak yapılmış, şu anda bütün dert, yıkım esnasında başkasına  zarar gelmesin. Zaten sağlıklı olsa, bugünkü görüntüyü görmeyiz." diye konuştu.

Çökme tehlikesi geçiren 4 katlı binanın sahibi açıklamalarda bulundu. Binanın sahibi Emin Ertürk, "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi. Binayı  tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" diye konuştu.

 Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın  yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi."  dedi.

 Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki  binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye  konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 12:26
  1. Sütlüce
  2. Sütlüce'deki bina

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