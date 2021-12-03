Korkulan oldu! Omicron varyantı Türkiye sınırında

Tüm dünyada Omicron varyantı kabusu sürerken, korkulan bir açıklama da Yunanistan’dan geldi. Yunanistan’da koronavirüsün Omicron varyantının ilk vakası Perşembe günü Sağlık Bakanı Thanos Plevris tarafından doğrulandı. Plevris, Güney Afrika’dan yeni gelen bir Yunan vatandaşına, Girit adasında teşhisin konulduğunu söyledi. Bakan Plevris, Güney Afrika’dan gelen yolcunun tüm karantina protokollerinin gözlem altında olduğunu da belirtti. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) başkanı Theoklis Zaoutis, kişinin 26 Kasım sabahı Güney Afrika’dan Yunanistan’a geldiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişiye yapılan ilk testin negatif çıktığı, ancak 29 Kasım’da testin tekrarlandığı ve pozitif çıktığı bildirildi. “Bunun bir Omicron mutasyon vakası olduğu ortaya çıktı. Vakanın tüm temaslıları takip edildi ve gözetim altında tutuluyor” ifadelerinde bulundu.

Yunan yetkililer, ülkede ilk Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ek önlem ve sınırlamalar getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.