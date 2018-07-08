THY - İmaj
0553 313 94 23

Korku filmi gerçek oldu! Evlerini yarasalar istila etti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde evlerini yarasaların istila ettiği vatandaşlar korkudan uyuyamıyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:01
Korku filmi gerçek oldu! Evlerini yarasalar istila etti

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde çok sayıda ev yarasaların istilasına uğradı. Evlerin çatı ve kirişlerinde yuva yapan yarasalar vatandaşları ürkütüyor. Gece çıkardıkları sesten ve korkudan uyuyamadıklarını belirten köylüler, yarasaların doğal ortamına götürülmesini istiyor.

Köylülerden Faruk Temel, yarasaların yuva yaptıkları yerlerden akşam çıktıklarını ancak daha sonra tekrar geldiklerini belirterek, “Yaklaşık bir haftadır evimizin kiriş ve balkon kısmında yuva yapmış olan yarasalar var. Geceleri uyuyamıyoruz. Çok ses çıkarıyorlar, çok rahatsız edici bir durum. Geçen gün saydık 38’e yakın yarasa var evimizde. Şimdi daha da artmış durumdalar. Mağaralara gitmeleri gerekirken evleri istila ettiler. Bulundukları yerlerde kovup gaddarlık da yapmak istemiyoruz. Geceleri avlanmaya çıkıyorlar gündüzleri çok oluyorlar” dedi.

İÇERİ GİREMİYORLAR

Tahir Akkoş adında bir vatandaş ise evin kapısında biriken yarasalar yüzünden içeri giremediklerini belirtti.

Can Temel adında bir çocuk ise, evin önünde oynamaya korktuklarını anlatarak, yarasaların doğal ortamına götürülmelerini istedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 14:01
  1. yarasa istilası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK 11. devriye görevini tamamladı
    1. TSK 11. devriye görevini tamamladı
    2. Milli takımı bıraktı!
    3. Kaza sonrası çocukları görenler şoke..
    4. Ronaldo tarihi teklifi reddetti!
    5. Ülkede felaket! Ölü sayısı yükseliyor
    6. Meral Akşener’den ‘el öpme’ tepkisi!
    7. Flaş gelişme! Çocuklardan 2'si..
    8. Uzakdoğu'dan Filistin'e destek
    9. Ünlü oyuncu Ferdi Merter için kan..
    10. CHP'nin TBMM yönetimi belli oldu
    11. CHP'nin Meclis'teki görev dağılımı..
    12. Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti!
    13. Irak'ta göstericilerin üzerine ateş..
    14. Kabak Koyu'nda korkunç ölüm! 7 aylık..
    15. Dünyanın gözü Karadeniz'de! 17..
    16. SMS tuzağına dikkat! Faturanız..
    17. Korku filmi gerçek oldu! Yarasalar..
    18. CHP'li vekile acı haber yemin..
    19. Bayiden sıfır aldığı araç boyalı çıktı!
    20. Yeni hükümet sistemine geçiş töreninde..
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması: Mecbur ettiniz
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    O isimler de meslekten ihraç edildi!
    O isimler de meslekten ihraç edildi!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan düşmanıydı şimdi ayağına gelecek!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
    İslam'ı seçti, "Türk olacağım" dedi ve...
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!
    İsrailli Profesör: Erdoğan kabusumuz olacak!