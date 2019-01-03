Korku dolu anlar! Önce çevreye sonra polislere ateş edince...

Olay, saat 21.00'da Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazibulvarı'daki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre Ü. ailesi ile G. ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Ü. ailesinin geldiği gören C.G., evinin içinden av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. C.G., bu sırada yolda bulunan yunus ekiplerine de ateş etti. Olayı telsizden takip eden Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise, polisin ikazlarına rağmen ateş etmeye devam eden şahıs için operasyon yapılması talimatını verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket timi sevk edildi.

İlk olarak apartman çevresinde trafik ve yaya geçişini durduran polis, ardından evin etrafını kuşattı. Evin içerisindeki şahıslar, uyarılara rağmen dışarı çıkmaması üzerine çok sayıda özel hareket timi operasyon için harekete geçti. Kalkan ve koçbaşı ile eve giren yapan ekipler, 4 şahsı kıskıvrak yakaladı. Operasyon sonucu şahıslar gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeğine el konuldu.