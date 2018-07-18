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Korku dolu anlar! Küçük çocuğun beline ip bağlayıp...

Şanlıurfa'da anahtarını evde unutan bir kadın, beline ip bağladığı küçük çocuğunu çatıdan balkona sarkıtarak kapıyı açtırdı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:36

Şanlıurfa'da anahtarını evde unutan bir kadın, beline ip bağladığı küçük çocuğunu çatıdan balkona sarkıtarak kapıyı açtırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesinde yaşandı. Apartmanın 5'inci katında oturan, ismi öğrenilemeyen bir kadın, evde unuttuğu anahtarını almak için tehlikeli bir yönteme başvurdu. 6-7 yaşlarındaki çocuğunun beline ip bağlayan kadın, çatıdan balkona sarkıttı. Bu sırada korku yaşayan ve çığlıkları duyulan küçük çocuk, balkona inmeyi başarıp, eve girdikten sonra annesine kapıyı açtı. Komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:36
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek

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