İstanbul'da korku dolu anlar! İtfaiyenin müdahalesi sürüyor
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor..
02 Temmuz 2019 Salı 19:21
Üsküdar'da bir binada yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken çevrede korku dolu anlar yaşandı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor..
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