Bursa'da korkutan yangın! Sepet yardımıyla kurtarıldılar
Bursa'da 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Mahsur kalan3'ü çocuk 15 kişi sepet yardımıyla felaketin eşiğinden kurtarıldı.10 Şubat 2019 Pazar 07:47
Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi 2. Taş Sokak üzerinde bulunan Şevket Sezer'e ait 5 katlı bir apartmanda meydana geldi.
15 kişi sepet yardımıyla tahliye edildi
Edinilen bilgiye göre, gece 04.00 sularında 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, dumanların sardığı binaya müdahalede bulundu. Dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini balkona atarak kurtarılmayı bekledi. 3'ü çocuk 15 kişi sepet yardımıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Zorlukla söndürüldü
Korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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