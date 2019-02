Korkmaz: “Ankaragücü maçından istediğimizi alacağız”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankaragücü’nün formda bir takım olduğunu belirterek, “Özellikle çok agresif ve temas oyununu seven bir takımla karşılaşacağız. Buna karşılık vermek zorundayız. Kazanacağımız her karşılaşma hedefe daha yakın olmamızı sağlayacak” dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde geçtiğimiz hafta oynanan DG Sivasspor mücadelesini ve bu haftaki MKE Ankaragücü maçının değerlendirmesini yaptı.

“İyi oyun güzel sonuç”

Teknik Direktör Korkmaz, son haftalarda oynadıkları iyi futbolu Sivas deplasmanında da sürdürdüklerini ve iyi futbolla güzel bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Korkmaz, “Gerek futbolcularıma gerekse Sivas’a kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Ankaragücü maçına hazırız”

Bu hafta formda bir takıma karşı mücadele vereceklerini belirten Korkmaz, “Özellikle çok agresif ve temas oyununu seven bir takımla karşılaşacağız. Buna karşılık vermek zorundayız. Kazanacağımız her karşılaşma hedefe daha yakın olmamızı sağlayacak. İnşallah bu maç da onlardan biri olur. Taraftar için de söyleyebileceğim bir şey yok. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama zor ve mücadeleci bir 90 dakika olacak. Biz hazırız, taraftarlarımızı da destek vermeye çağırıyoruz. İnşallah istediğimizi alan takım olarak sahadan ayrılırız” diye konuştu.

Yeni transferlerin katkısı

Yeni transferlerin takıma olan katkısını da değerlendiren Bülent Korkmaz, “Amilton ve Fredy bizim uzun süre takip ettiğimiz oyunculardı. Son olarak Sedat Karabük hocamız da izledi ve kadromuza dahil ettik. Bizde çok Brezilyalı oyuncu olması, onların da aynı dili konuşması uyum sorununu kısa sürede çözdü. Bizim için bu bir avantaj oldu. Hem topun bizde kalmasında, hem de öne doğru yaptığımız sprintlerde bize katkıları oldu. Onlar açısından da bizim açımızdan da olumlu transferler oldu” ifadelerini kullandı.