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"Korkma" oyunu Artvin'de izleyiciyle buluştu

"İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunulan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Artvin'de sahnelendi- Oyuncu Ahmet Yenilmez:- "Bu tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy dedemizle ilgili Cumhuriyet tarihindeki ilk tiyatro ve sanat faaliyetidir"

04 Şubat 2019 Pazartesi 22:44
"Korkma" oyunu Artvin'de izleyiciyle buluştu

ARTVİN (AA) - Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Artvin'de izleyiciyle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Artvin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma"yı sahneledi.

Yenilmez, oyunun ardından yaptığı açıklamada, sanatın toplumun aynası olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, Milli Mücadele'nin önemli şahsiyetlerinden birisi olduğunu belirten Yenilmez, "Bu tiyatro oyunu Mehmet Akif Ersoy dedemizle ilgili Cumhuriyet tarihindeki ilk tiyatro ve sanat faaliyetidir. Bu oyuna kadar ne bir tiyatro ne bir belgesel ne bir sinema ne de bir dizi yapılmamıştır. Birçok gencimiz İstiklal Şairimizi tanımıyor. Doğum ve ölüm tarihini bilmiyor." diye konuştu.

Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'un, 27 Aralık 1936'da vefat ettiği ev ile ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Biz 2009'dan beri buranın müze yapılması için mücadele ediyoruz. Daire en son mahkeme kararıyla kamulaştırıldı. İnşallah o daire şimdi Mehmet Akif Ersoy Müzesi olacak. " ifadesini kullandı.

Oyunu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Vali Yardımcısı İdris Akça ile kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 22:44
  1. "Korkma" oyunu
  2. Artvin
  3. Oyuncu Ahmet Yenilmez

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