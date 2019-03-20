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Korgeneral Sivri, Sinop'ta füze test ve eğitim atışlarını izledi

4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, füze test ve eğitim atışlarını takip etmek için Sinop'a geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:24
Korgeneral Sivri, Sinop'ta füze test ve eğitim atışlarını izledi

4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, füze test ve eğitim atışlarını takip etmek için Sinop'a geldi.

Sinop Valiliğini ziyaret eden Korgeneral Sivri'yi, Vali Köksal Şakalar ile diğer ilgililer karşıladı.

Vali Şakalar, Valilik şeref defterini imzalayan Sivri'ye kente özgü gemi maketi hediye etti.

Korgeneral Sivri de Vali Şakalar'a 4. Kolordu Komutanlığı plaketini takdim etti.

Basına kapalı devam eden ziyaretin ardından Sivri, kentteki bazı müzeleri de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Korgeneral Ali Sivri ve beraberindeki heyet, eski radar mevkisinde gerçekleştirilen füze test ve eğitim atışlarını da takip etti.

Atışlar sırasında söz konusu bölgeye sivillerin girişine izin verilmedi.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:24
  1. 4. Kolordu Komutanı
  2. füze test ve eğitim atışları
  3. Korgeneral Ali Sivri
  4. Sinop
  5. Vali Köksal Şakalar

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