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Mehmet Daysal kimdir? Korgeneral Mehmet Daysal emekliliğe mi sevk edildi?

YAŞ kararlarıyla bazı komutanlar emekliliğe sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal emekliye sevk edildi. Peki Mehmet Daysal kimdir?

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:34
Mehmet Daysal kimdir? Korgeneral Mehmet Daysal emekliliğe mi sevk edildi?

YAŞ kararlarıyla bazı komutanlar emekliliğe sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal emekliye sevk edildi. Peki Mehmet Daysal kimdir?

1958 İzmir doğumlu. 1979 yılında Kara Harp Okulundan, 1980 yılında Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. Tümgeneral Mehmet Daysal, 1989 yılında Kara Harp Akademisinden, 1993 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. Kurmay Subay olarak 20’nci Mekanize Piyade Tugayı Şanlıurfa’da İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İzmir’de Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Ege Ordusu Komutanlığı Harekat Başkanlığı Plan Subaylığı, 11’inci Motorlu Piyade Tugayı Denizli’de 3’üncü Piyade Tabur Komutanlığı, Avrupa Müttefik Yüksek Kuvvetler Komutanlığı Karargahı Belçika’da Kriz Yönetim Subaylığı ve Lojistik Başkan Yardımcılığı, 8’inci Kolordu Karargahı Elazığ’da İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002-2004 yılları arasında 9’uncu Piyade Tümeni Sarıkamış’ta 28’inci P.A. Komutanlığı yapan ve 2004 yılı Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2004 tarihinden itibaren Tuğgeneralliğe terfi ederek 8’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevinde bulundu. 2008 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek K.K. İstihbarat Başkanlığına atanan Daysal, son olarak Genel Kurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapıyordu. Tümgeneral Daysal evli ve iki çocuk babası.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:34
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. İzmir
  4. Elazığ
  5. Denizli
  6. Mehmet Daysal
  7. yaş kararları
  8. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3'üncü Kolordu Komutanı

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