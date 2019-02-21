Korgeneral Erbaş,Vali Ekinci’yi ziyaret etti
8.21 Şubat 2019 Perşembe 13:04
8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ile bir araya geldi.
Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Bingöl’e gelen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti.Korgeneral Erbaş ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyarette,Korgeneral Erbaş’aBingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe de eşlik etti.
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