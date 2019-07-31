Körfezli hacılar dualarla uğurlandı

Körfez’de Hac vazifesine yapmak için kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı törende dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde kutsal topraklara gidecek olan Körfezli 67 hacı adayı, İlçe Müftülüğü önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Törene, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, belediye meclis üyeleri ve hacı adaylarının yakınları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında ilk olarak İlçe Müftüsü Sabri Bağcı bir konuşma gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, “Bugüne kadar belki birçok yolculuk yaptınız ama bu yapacağınız kutsal yolculuk kadar değerlisi asla olmaz” dedi.

Başkan Şener Söğüt de konuşmasında yapılan yolculuğun önemine değinerek, “Bu yolculuk, omuzlarınıza yüklenmiş olduğunuz ağırlıklardan kurtularak manevi bir olgunluğa ve sevince ulaşmaktır. Sizler gerçekten şanslısınız. Binlerce insanımız hacca gitmek için bekliyor. Rabbım sizlere oralara sağ salim ulaşmayı, bizlere hayırlı dualar göndermeyi nasip etsin” diyerek hacı adaylarını uğurladı.