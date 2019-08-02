0553 313 94 23

Körfez’den Düzce’ye yardım eli uzandı

.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:08
Körfez’den Düzce’ye yardım eli uzandı

Körfez Belediyesi, Düzce Akçakoca’da meydan gelen sel felaketinin oluşturduğu yaraları sarmak için Düzce’ye yardım eli uzatarak bölgeye temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri gönderdi


Son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Düzce’de ve özellikle Akçakoca bölgesinde yaralar sarılırken, Körfez Belediyesi de yardım eli uzattı. Bölgede elen çayı ve dereler taşmış, 17 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Körfez Belediyesi adına Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, yanında bulunan bir heyet ile Düzce’ye gitti, “her zaman yanınızdayız” dedi.


Körfez Belediyesi tarafından bölge halkı için oluşturulan ve içerisinde temizlik malzemeleri ve temel gıda maddelerinin yer aldığı koliler, görevli personel tarafından Düzce’ye götürüldü. Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar ile birlikte Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz’ın eşi Nurşen Yanmaz ile bir araya geldi. Yaşanan sel felaketinden dolayı yaşadığı üzüntüyü ifade eden Başkan Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, “Yaşanan acılar bizim de acımızdır. Belediye Başkanımız Şener beyin sizlere selamını getirdim. Her zaman yanınızdayız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz"
    1. "Yeni bir siyaset anlayışını..
    2. Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı
    3. PKK'lı teröristleri tedavi eden..
    4. Mikroskop eğitimi tamamlandı
    5. Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürü..
    6. Trabzonspor Kulübünün 52. kuruluş yıl..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Emin..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    9. Rusya, INF Anlaşması’nın sonlandığını..
    10. Yusuf Kaplan’dan eğitimde millileşme..
    11. Kaçak tur satışı yapanlara göz..
    12. El emeği ürünler her cumartesi..
    13. Ahmet Ağaoğlu: "Lille’in Yusuf Yazıcı..
    14. Kırsal kalkınma destekleri başladı
    15. Bu cezaevinde her şey organik
    16. Başkan Altay’dan yanan silah..
    17. Almanya'dan Çin'e motosikletle..
    18. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    19. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler..
    20. Hatay’da 10 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Ağrı’da kurban kesim ücretleri belli..
    22. Büyük davalar, büyük çilelerle kaimdir
    23. İGA'dan açıklama
    24. MHP İl Başkanı Karataş, sendika..
    25. Özel sporcu Muhsine Gezer'den altın..
    26. Gaziantep gastronomisi Gastroantep..
    27. Robert Kennedy'nin torunu 22 yaşında..
    28. Eğirdir’de turizm hareketliliği
    29. Hayır için verilen para geri alınır mı?
    30. Boris Johnson ülkesinde ilk darbeyi..
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin